旅英福星屆勝時

明日第二場三班泥地一六五○米，時廄派遣「旅英福星」和「團結一致」出賽，霍利時表示：「『旅英福星』剛戰初跑此程，在田泰安胯下後上跑第二，演出令我感到驚喜。我原先打算安排馬兒於本月二十七日泥地夜賽上陣，但畢竟該賽與上場相距時間太長，加上馬兒賽後狀態穩步上揚，於是便決定報跑明日賽事。因為田泰安一早卜定策騎東廄『加州銀晉』上陣，所以『旅英福星』要易配賀銘年，但後者騎功好且近期手風順，相信不礙此駒發揮，乃今場爭勝分子。至於『團結一致』降四班跑會更合適，不過馬兒最近幾場走勢進步，今仗競逐路程合適，亦有機會走入前列。」



對於列陣第六場的「上浦福滿」，霍利時表示：「此駒上季取得三連捷後，評分升至高位，加上耗力過多，令其之後有一段長時間未能跑出水準。現時其評分逐漸回落，今次再跑贏馬路程，隨時都有機會演出反彈，走入三甲一席。」 特約記者：文傑