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健談馬事——承你所願更划算

2020-05-09 列印
　　第六場四班泥地一六五○米。還記得「天天精彩」初次出賽前，對其泥地大閘及泥地試跑的表現都留下頗佳印象，愈睇得多，愈清楚其缺點在於重口難留，本身有股蠻力，卻未太識用，不過這是跑草地所給予的感覺，相對朝早見牠在大圈作泥地試跑，感覺完全唔一樣，走來放鬆得多。告東尼今次突然安排牠改爭泥地，換田泰安，雖然抽外檔，但只要如預期般留得住，對其靠追跑法，倒覺影響唔大，轉場、易配，換到合理賠率，更加覺得值博。

　　第七場三班草地千二米。「承你所願」與「行星夢」同屬新勝同程之馬，前駒換周俊樂，抵銷加分幅度，比上仗只多負一磅，與後駒差距多達二十一磅，更重要是賠率肯定較好分，相比之下，我寧願博「承你所願」，計落更為划算。

子健

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