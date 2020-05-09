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翠絲過兩關——春風得意值得捧場

2020-05-09 列印
　　第一場「春風得意」是437場次強組亞軍，計實力在今場非常突出。近兩仗成績滑落均事出有因，前仗在C跑道上全程走三疊，蝕盡形勢；上仗跑千四並非首本，交不出水準亦可原諒。今次配蘇狄雄或會令人郤步，但騎者已決定季後掛靴，如今難得有實力馬在手，必定拼盡求勝，單計戰意已值得捧場。

　　第四場「紅磚勇士」自361場次入位後，連續三仗跑第四，未能再進一步，多少有點欠運。383場次埋門被對手碰撞至失去平衡；491場次全程走三疊蝕位；上仗跑泥地換上薛恩，因為頭三段放得太快，結果末段未能貫注，落敗均有合理解釋。今次換潘頓操刀，擺明車馬求交代，只要陣中不再阻濟，頭馬可手到拿來。

珊翠絲
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