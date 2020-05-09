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勝在有方——天賦威力持續突破

2020-05-09 列印
　　「天賦威力」元旦於田草千八輕取當時僅有五班中級水準之「活力得勝」，尚未到達此班班頂水平。但其後於谷草千八和二千二百米之段速表現比預期好，確認演出轉穩。剛戰重返此程，段段快跟下自造1分24秒04，負129磅竟交出23秒71快末段，比後五場之三班前兩名馬「安承」和「水箭龜」分別快0.31秒和0.22秒，難怪可拋離亞軍馬「活力得勝」，後駒翌戰能劣勢下輕取季內贏四班賽之「埼豐」，「天賦威力」此役頭馬至少有四班中上級水準。五歲愛爾蘭自購馬外地只跑兩仗中短途，可能適應水土後現時跑中長途才最具威力，開竅後進步神速，上班少負十三磅料可像早前「福多寶」般升班仍能持續突破。

方駿暉

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