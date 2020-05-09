  • 2020年5月9日 星期六
  • 31º
  • 71%
熱門： 鍾欣潼賴弘國口罩陳淑莊內會

日報新聞 > 馬經

重點出擊——莫浪求 繼續向上

2020-05-09 列印
　　第十場「莫浪求」出自總場次482超強組別，該賽角逐田草千二，本身只負於銳氣正盛的「小太陽」和「高耀智星」得第三，顯然此程甚合腳法，所以按常理推測，之後理應再跑千二。然而特別在於，告東尼安排牠翌仗增程初跑千四，三歲馬重負一二九磅之下，居然能壓倒一眾年長馬取勝。由此可見，此駒的評分應有大把上升水位。

　　無疑，「莫浪求」在總場次517贏千四一役，早段跟前大賺慢步速，但關鍵是亞軍馬「正本開心」乃同程專家，亦要甘拜下風，即使是季軍的「將悅」隨後也能補中頭馬，更證明前駒的賽績甚有說服力，再者本身的贏馬姿態也是點到即止而已。

上仗「莫浪求」再戰千四，改配華將兼排外檔，全程二疊望空也所負不遠。今仗特意找來上名經手人田泰安操刀，馬兒最近試閘也走勢不俗，有望續添佳績。

安西教練

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd