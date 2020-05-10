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馬場浮世繪——容天鵬贏夠18W達標

2020-05-10 列印
馬場浮世繪——容天鵬贏夠18W達標
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　　容天鵬昨日憑「合進駒」報捷，季內亦贏夠十八場頭馬，達到馬會的及格要求，而目前尚未達標的練馬師，仍有高伯新、鄭俊偉和何良，由於今個馬季賽期已趨尾聲，必須加倍努力了。至於容天鵬賽後說：「『合進駒』的健康曾出現問題，困擾了大約一年，但好轉後戰鬥力持續上升，其腳法田谷皆宜，而且仍在進步，相信升上第四班亦夠條件爭勝。」

馬場浮世繪
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