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馬場浮世繪——軒轅齊飛頭馬相竟冷清

2020-05-10 列印
馬場浮世繪——軒轅齊飛頭馬相竟冷清
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　　馬會昨日稍為放寬馬主入場限制，並准許馬主拉頭馬，然而頭場所見，「軒轅齊飛」勝後卻未見馬主現身，只得練馬師葉楚航與兩名馬房手足拉頭馬，令這張令人久違的頭馬相顯得冷清。

馬場浮世繪
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