周俊樂起孖響頭炮 大摩波健士梅開二度 莫雷拉反彈三W封王

昨日莫雷拉憑方廄「精彩飛動」、呂廄「南莊瑞寶」及蔡廄「跳出世界」中三元兼成為騎師王，但在騎師榜仍落後潘頓一W，而且因為第六場犯規，被罰停賽一日及七萬五千元。首日在港上陣的周俊樂打響頭炮，先後勝出「承你所願」及「二郎」，至於後駒練者大摩另贏「好運」，而為其建功的波健士則另贏「威武承傳」，三人都告起孖。



剛周三賽事食白果的莫雷拉，昨日騎足十場終於交回好表現，先後勝出方廄「精彩飛動」、呂廄「南莊瑞寶」及蔡廄「跳出世界」，並且成為騎師王。雷神為「跳出世界」取得今季第四場頭馬後表示：「『跳出世界』質新當起，即使上仗賽前退出，但之後試閘走勢不俗，狀態根本未受影響，今次復出跑直路賽，全程走勢良好，守在前領馬後面位置，末段即使亞軍馬力追，但本身勁勢持續，結果率先衝過終點，取得今季第四場頭馬，表現相當難得。」



至於昨日首度在港出賽的十磅仔周俊樂，胯下四匹座騎共取得兩冠一季一殿，包括勝出韋廄「承你所願」及摩廄「二郎」。周俊樂賽後高興地說：「我對於首日上陣即能贏馬感到很興奮，要分別多謝師傳韋達和給予支持的練者姚本輝。師傳在我加入其馬房的第一日，已經傾囊相授，令我獲益良多。其實今日賽前我並無太多壓力，目標是盡力爭取成績，因為能夠與世界級騎師在港同場出賽，已感到無比榮幸。『承你所願』是千四米馬，所以賽前師傳吩咐我早段跟前搵遮擋，然後直路盡早移出望空，雖然我在最後階段不慎跌鞭，但幸好此駒忠心，末段我只是雙手推騎，牠亦自動撲上取勝。」



此外，波健士昨日憑摩廄「好運」及鄭廄「威武承傳」包辦第二口孖寶，賽後前駒練者大摩透露：「『好運』遣往從化馬場操練後，看來很喜歡那裏，狀態重新操起，今場牠負輕磅有利，更重要是排一檔和步速合適，早段能夠守在好位，入直路再力拼擊敗對手，人馬都表現出色，希望賽後只加五分，得以在馬季結束前再捷。」



而「威武承傳」練者鄭俊偉則說：「『威武承傳』雖然是北半球馬，但其實上季已有不俗走勢，可惜後來腳步有碎骨需要做手術，影響了進度。今仗此駒在田C排好檔，加上負輕磅，因此取勝姿態很出色，短期內我會部署牠再上陣搏殺。」



記者：文傑、亨利