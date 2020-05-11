史卓豐目標威威

史卓豐於上周六賽事搏失「量化歡騰」和「疾風勁草」，未能贏得頭馬，不過周三移師跑馬地夜戰，他已卜滿九匹座騎兼不乏實力馬，當有望爭取到好成績。賽前論戰，史透露對「中華威威」和「興惑」的爭勝機會，最感樂觀。



特約記者︰文傑



今季新馬「中華威威」跑過幾場後開始進步，前仗於田草千二米跑第四，上場轉戰谷草千二米縱排十一檔起步，亦可後上僅負於「勇者勝」得亞軍。賽後，史卓豐連續親操多課，這匹韋廄馬周三晚再戰谷草千二，史卓豐分析︰「『中華威威』近期進步明顯，縱仗上場賽事的水準不算太高，但以牠受排外檔及早段慢步速的影響，依然可在直路上追到多個身位而只輸短馬頭，其表現屬水準之上。復課後，『中華威威』操練時的走勢仍佳，狀態及成熟程度都循序漸進，相信今仗會有更好表現，屬爭勝分子之一。」



告東尼的「興惑」近來兩次競逐長途賽無功後，周三回師其在港唯一贏馬路程谷草千八米，史卓豐說︰「我早前曾夥拍『興惑』出戰同程，因為受制於排外檔，起步後要留守在較以往更後的位置，而且賽事早段的步速太慢，並不合牠發揮，結果只能在直路上後上追得接近，未可上名。今次我再騎『興惑』出戰谷草千八米，冀望臨場會有較好際遇以及步速正常，好使牠可在較有利的形勢中收復前失，贏回一場頭馬。」



姚本輝馬房的「鼓浪威風」，上周四轉由史卓豐過檔快跳，今仗將競逐五班千二米。史卓豐表示「鼓浪威風」晨課的走勢暢順，目前狀態不成疑問。「雖然牠未嘗在這路程有過好表現，但始終今次降至五班出賽甚有利，只要排位時抽得好檔，當望走入三甲。」騎者說。