  • 2020年5月11日 星期一
  • 32º
  • 67%
熱門： 海洋公園學生記者鄺俊宇天文台旺角

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——杜滿萊爆冷贏NHK一哩

2020-05-11 列印
        昨午日本東京競馬場舉行了三歲馬一級賽NHK一哩錦標，被捧成大熱的去年日本最佳兩歲雌馬Resistencia又跑第二，今年三戰未勝。反而由杜滿萊策騎的Lauda Sion，早段守在第二位，入直路出頭後便直奔終點，爆出二十九倍大冷贏馬。這是杜滿萊自「旺紫丁」贏出大阪盃後，今年的第二場一級賽勝仗。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd