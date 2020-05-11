  • 2020年5月11日 星期一
  • 32º
  • 67%
熱門： 海洋公園學生記者鄺俊宇天文台旺角

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——南非賽馬疫情變天

2020-05-11 列印
        南非為防止新冠肺炎疫情擴散，自三月底開始封城，賽馬亦同時停止，而因馬圈中人在這個月多來都零收入，南非馬圈已出現財政危機。負責營運南非大部分馬場的Phumelela's Gaming於上周初發表報告，表示公司已無法償還債務和經常性開支，正臨破產危機。幸而及至上周五事有轉機，由南非最富有的Oppenheimer家族成員所組成的公司，已同意注資拯救，現役港馬「慈愛恩典」在彼邦便是由這家族擁有。亦因如此，Phumelela公司的董事局已失管理權，並須改組，詳細情況有待稍後公布。而南非馬圈中人對Oppenheimer注資都表示歡迎，認為有助改革南非賽馬。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd