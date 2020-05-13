翠絲過兩關——全民佳知再添進帳

第八場「全民佳知」乃今屆打吡的最低分參戰馬，幕後抱着旨在參與的心態出賽，跑包尾其實不算甚麼。此駒賽後工夫從新再做，試夠兩個閘才安排上陣，誠意十足。今次重召經手兩捷的何澤堯操刀，回師贏過的谷草千八米，戰意毫無疑問，排二檔亦有利發揮，今場可替馬房再添進賬。



第九場「超趣」搏極都未出頭，本身確稍欠運氣，近三仗俱排外檔，落第並不能全怪騎者。田泰安是一位不懂「搶位」的騎師，每次座騎排劣檔，只獨沽一味走外疊推進。今次用賀銘年是深慶得人，看剛周六尾場騎「飈驥」後上贏馬，今次定能將「超趣」的後勁充分發揮，有望勝回一仗。



珊翠絲