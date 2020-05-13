勝在有方——星叻磅輕重開勝門

「星叻」今季一出即在講究噸位之直路賽入位，末段於不利之中間路段能氣走路程專家「傳盛」，頭馬「大紅包」其後可在谷草兩勝廿草千二，水準不低。371場次田草千二米，段段快開下頂死之前和之後可輕勝的「小太陽」而跟忠心鐵馬「極速王」跑近；翌戰則沿途走外疊而擊退其後贏千四之「莫浪求」，水準均甚高。雖然其後曾因左前腳不良於行而退出，但復出能在極不利追之偏黏場地氣走「雪戰神駒」而入位，後駒最近可衝過實力指標「閃耀榮光」而入Q，印證前駒目前草地比泥戰更具威力，且合跑雨戰。今次對手大幅減弱，同父馬合跑谷中，重配贏馬拍檔陳嘉熙而負超輕磅，四歲PPG精英可重開勝門。



方駿暉



