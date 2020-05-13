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健談馬事——勁飛聖轉倉即拼

2020-05-13 列印
　　第三場五班千二米。「勁飛聖」未轉馬房前，無緣無故接連跑三次田草，更跑勻千四、千二、一千，部署令人費解。近兩場都唔差，以為試準，豈料卻轉馬房，大摩接手雖只約三周，不過一來跑開唔差，二來轉一轉操法，更覺有好無差，重返谷草跑強項千二，換波健士，加面箍，排五檔，遇到快馬唔多的局勢，預計會好跑，夾埋上述變數，寧願博佢返來，好過博唔穩熱門。

  第八場三班千八米。「動力飛鷹」近兩場發揮都覺唔好，應可再近兼有威脅，變成近而無威脅，對近績不以為然，今場轉爭有好無差的千八，縱換巫顯東，都會博多一次。

子健

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