重點出擊——智愛 繼續突破

第七場「智愛」前仗回降四班即配上潘頓，終於重開久違的勝門，贏馬過程像是千辛萬苦，而回看該賽水準亦覺平平無奇。此駒現評六十五分，頗接近歷史高位，看來爭勝機會並不樂觀。



但要留意，「智愛」最近三仗俱排劣檔起步，令跑法偏向被動。若看上季總場次108跑谷草千二得季軍一役，當時只負於上屆跑馬地狀元「鄉村瑰寶」及連捷連升的「小鳥敖翔」，顯然谷草亦合腳法，評分應有上升空間。



上仗「智愛」跑田草千二輸三乘許，除了受到劣檔所累，當天的草地狀況亦有利前置，且看同場蝕了後追跑法的「美麗精神」及「開心人生」再出均能上名，便可得到印證。再睇大前仗482場次，事後證實是極高水準組別，分別出了「莫浪求」、「平海掌星」及「英之星」等頭馬，伸算「智愛」有條件繼續突破。



安西教練



