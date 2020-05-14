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馬場浮世繪——周俊樂入場學谷戰

2020-05-14 列印
　　周俊樂上周六初試啼聲即起孖，昨晚輪到跑谷戰，他雖然未合資格上陣，但表現仍積極，賽前先與騎術教練高雅志在跑道傾談良久，了解賽道特色，賽事期間則全程跟隨師傅韋達聽講解，務求為日後打好基礎。

馬場浮世繪
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