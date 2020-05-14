賀銘年首度做騎師王

昨晚谷中舉行九場賽事，賀銘年憑葉廄「得賞」及時廄「超趣」起孖，並且成為騎師王。其餘潘頓憑文廄「善傳萬里」及呂廄「勝利風範」梅開二度，莫雷拉則只贏東廄「醒目勇駒」，前者總成績領先兩場頭馬。此外，蔡明紹第一場犯規，罰停賽一日及兩萬元。



昨晚賀銘年憑「得賞」及「超趣」起孖，並且首度在港成為騎師王，後駒練者霍利時說：「『超趣』在之前多場賽事均因為排大外檔影響發揮，才遲遲未能取勝，今場抽得稍好的七檔，成為取勝主要關鍵。此駒質素並不差，希望狀態能夠維持，收鑼前再贏一場頭馬。」



至於潘頓亦梅開二度，分別為「善傳萬里」及「勝利風範」兩馬大熱門報捷，前駒練者文家良說：「『善傳萬里』今仗排十檔形勢較差，賽前我與潘頓商量，決定還是採取前置策略，而最終取勝是因為能由三疊移入二疊，陣上際遇尚算理想。此駒下仗要升上三班作賽，以其目前進度計，應該仍有利一爭。」



「勝利風範」練者呂健威則指：「『勝利風範』的谷草性能並無問題，之前只因受制於劣檔才影響發揮，經過連場觀察後，我認為牠以前置跑法最合適，今仗難得又有快馬開路，潘頓自然懂得發揮，結果成功再贏。」



而莫雷拉昨晚只憑「醒目勇駒」贏馬，總成績已落後潘頓兩W，騎者賽後說：「『醒目勇駒』質素不算特別，季初贏馬之後，馬房即安排減分，目前其評分又下調至勝時水平，今場回師贏馬路程，抽到有利的內檔，集有利條件下，再度把握機會報捷。」



其餘「怡昌福星」昨晚打開勝利之門，練者苗禮德透露：「『怡昌福星』來投以來，狀態循序漸進，但畢竟過往未嘗有過表現，需要時間找尋合適的路程和跑法，今場跑谷草短途賽，排檔較之前好得多，早段可守在內欄，入直路逐步移出外欄發力，繼而在短兵相接下力壓對手，鞍上人黃俊的冷靜發揮，實在是致勝最大關鍵。」



此外，鄭俊偉昨晚憑「新界之星」贏馬，目前尚欠兩場頭馬便達標，他賽後說：「『新界之星』今仗贏在對手平常，臨場快步速亦合其發揮，最重要是潘明輝發揮出色，賽後騎者建議此駒下次增程，我會考慮一下再作部署。」



另一方面，英國首相約翰遜日前發出關於新冠肺炎防疫最新指引後，當地足球和賽馬最快會於六月一日復賽，但必須閉門舉行。至於英國賽馬會仍然計畫將今屆葉森打吡延遲，安排在復賽六星期後舉行，當日在葉森馬場有七場賽事，而葉森打吡和三歲雌馬擔綱的英國橡樹大賽，將首次同日舉行。另外當日不但馬迷不能入場，馬會更會與警方合作，在馬場範圍架起鐵欄，不准任何人士進入或聚集。



記者：文傑、亨利