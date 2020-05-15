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馬場浮世繪——新馬季開鑼日須遷就選舉

2020-05-15 列印
  由於疫情仍未完全受控，所以今年的立法會選舉雖擬於九月六日舉行，惟政府一直仍未拍板刊憲。不過如日期不變，新馬季的開鑼日便會於九月五日舉行，亦將是九七回歸後，繼一二及一六年，馬季開鑼戰第三次須遷就立法會選舉日，提前一天於星期六舉行。至於最終安排，馬會仍有待政府刊憲公布選舉日期，方有定案。

馬場浮世繪
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