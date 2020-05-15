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馬場浮世繪——有五副練空缺今截止申請

2020-05-15 列印
  馬會日前發出內部通告，內容是指出來季將有五個助理練馬師空缺，正接受合資格人士申請。該五個空缺分別為苗禮德和徐雨石馬房的助理練馬師，以及高伯新、希斯和沈集成在從化設廄的駐場副練，今天會截止申請。

馬場浮世繪
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