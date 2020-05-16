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馬場浮世繪——放寬馬場限制措施存變數

2020-05-16 列印
　　隨着政府放寬限聚令及對餐飲業務的要求，由上周六賽事開始的四個賽馬日，馬會容許已預先訂座，並獲馬會核准的馬主、遴選會員及更多同行賓客進入馬場，入場人數較之前上升。上周三賽事有接近千三人入場。然而，隨着日前香港再發現本地確診個案，究竟下周日香港冠軍暨遮打盃賽馬日及之後賽事能否再放寬限制措施，讓更多會員及顧客入場，增添了不明朗因素。

　　另一方面，英國賽馬能否一如計畫在下月一日恢復，現階段仍難有定案，據英文報章報道，香港賽馬會一早向政府申請並獲得批准，一旦下月十六日開始的皇家雅士谷賽事需要延期，六月十七日晚上跑馬地馬場將舉行夜馬，為去年十一月十三日取消的賽事進行補賽。

馬場浮世繪
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