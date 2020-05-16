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馬場浮世繪——周俊樂首次參加谷閘

2020-05-16 列印
　　昨晨跑馬地馬場舉行了八組試閘，而見習騎師周俊樂則首次參加谷閘，在其中七組中策馬出試。過往見習騎師需要有一定出賽經驗，與及參加多次谷閘後，才可在谷賽策騎上陣，但周俊樂在上周末才開始在港策騎出賽，能否因應特別情況，准許他在餘下六次跑馬地賽事上陣，將由競賽小組決定。

馬場浮世繪
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