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馬友冠已屆勝時

2020-05-16 列印
「馬友冠」
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　　上周三跑馬地夜賽，時廄的「超趣」在連仗排大外檔致敗後，終於抽得較佳檔位，最後成功贏得在港首場頭馬。明日沙田賽事，時廄另一匹經常抽劣檔的「馬友冠」，終於排在二檔，練馬師霍利時表示：「我真的希望『馬友冠』能贏馬，現年五歲的牠戰鬥力本應不俗，季初至季中仍多番上名，可是最近五仗均排在大外檔，直接影響發揮，只能在三仗前二班賽敗在『聚才』之後得第三。幸好馬兒在連拼後，依然能保持狀態，今次終於抽得內檔起步，加上降三班比賽，跟實力較弱對手同場，實在是建功好機會，希望田泰安臨場發揮得好，贏回一場頭馬。」

　　談到馬房的其他參戰馬，霍利時表示「競駿飛鷹」雖然距上場出賽已接近兩個月，但期間操練充足，今次跑合適的長途賽，同場對手具長途賽績寥寥無幾，足以拼入一席。另外「凱旋來」連仗谷戰失利後，明日轉戰田草直路賽，倘若跑回早前敗在「遨遊戰士」蹄下得亞軍的水準，應具機會爭勝。

特約記者：文傑
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