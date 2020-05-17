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勝在有方——競駿天驕減磅搏殺

2020-05-17 列印
　　「競駿天驕」上季熱身兩仗後可打疊九仗入前五名，體重僅逾一千磅卻有忠心鐵馬模式。上季同期在千四米能氣走當時常交出三班中上級水準之「美麗日子」，煞科戰排劣檔遇上超慢步速，仍能以終極時速22秒衝近超級馬「幸福笑容」而氣走今季可加添兩W之「飈驥」，實力非一般三班中級馬可比。所以前仗久休復出也能輕取幾匹其後再有佳績的強手，六歲自購馬戰鬥力仍處高峰。剛戰起步本夠快，但稍留後搶口，直路初際遇亦差，敗不足據。今次久別重返曾得兩捷之田草，用十磅生不用負重，排檔內移，只要像前仗般順利跟好位，可第四次贏此班。

　　「好運多贏」上季一再錯失黃金機會後，衝力縮短了，早應重返此兩戰全勝之路程，可惜抽得外檔，博初戴眼罩有新鮮刺激， 稍蝕仍可重現高強實力。「輝煌芯」前仗於三班賺盡形勢僅勝，耗力後再出漏閘跟跑，可當作回氣賽。三月初缺課九日後，近兩次大閘走勢尚好，切入賺形勢後屬正路配腳。

方駿暉
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