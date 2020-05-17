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翠絲過兩關——夢幻戰士半冷值博

2020-05-17 列印
　　第三場「夢幻戰士」季內先後兩勝谷草，正路部署應繼續在勝途攻堅，近五仗轉戰沙田均未能再進，今次仍未肯回師谷草，續爭田草之餘，更找來潘頓操刀，推測幕後心態應不是亂來。而回看牠前仗跑千四後上入位，證明田草亦合揮；今次出戰千二，挾季內兩勝四班的佳績而臨，同組對手無出其右，縮程建功絕非不可能，反正有半冷分頭，值得一敲。

　　第五場「凱旋駿驥」在快活谷或沙田都曾交出吸引走勢，難言哪個場地較合發揮，但至今唯一入位便是跑田草千四，信賽績的話，今回絕不能輕視。回看496場次三班同程的演出，全程走外疊之下，最終只負一乘許，憑此賽績在今場夠用有餘。再者，史卓豐與丁冠豪合作成功率甚高，今場換人應見真章，值得秤先。

珊翠絲
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