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健談馬事——友瑩利進步可勝

2020-05-17 列印
　　第一場五班二二○○米。水鬥水場合，還要鬥長力，多駒都欠路程根據，「友瑩利」是全場最後生的馬匹之一，轉投大摩馬房後已跑兩場，表面睇近而無威脅，然而已比早前好得多，大馬步姿笨鈍，跑田草一定好過谷草，今次再增程四百，雖欠實績支持，但睇過近兩場表現，以及呈現眼前的進程，比起同場大多數對手都不遜色，更可期望會再有進步。

　　第九場三班千四米。「行雲流水」上仗慘被「雷公鑿」纏擾鬥燒，頭一千米快至57秒4，直路力弱很正常，仍可頂到第二，比起大前仗贏馬更好。隔四周再跑，縱使今場有唔少主動型馬，但唔一定要搶頭，除非再遇鬥燒際遇，否則應可補中。

子健
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