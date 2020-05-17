  • 2020年5月17日 星期日
  • 29º
  • 74%
熱門： DSE教育局和你Shop海洋公園私刑

日報新聞 > 馬經

重點出擊——恆駿寶駒屆出擊時

2020-05-17 列印
　　第五場「恆駿寶駒」在港累積七場頭馬，高峰期曾勝二班，上季於七十七分水平跑泥地一哩，負頂磅仍能擊退其後兩捷的「中華之光」，蘇偉賢的保養功夫確值得一讚，奈何馬匹不是機器，之後此駒便步入減分期。

　　直至今季總場次443，「恆駿寶駒」的表現終見起色，該役起用盲門配搭楊明綸，埋門更是大冷身分，明顯並非箭頭，惟走勢卻出奇地好，賽事步速前慢後快，本身在直路初仍居包尾，竟能造出第二快末段時間衝上，最終只落後沿途一步不蝕的「行雲流水」僅半個身位而已，該賽頭馬更是連勝連升的「翡翠精選」，看來其評分已找到支持點。

　　觀乎「恆駿寶駒」最近幾仗的鞍上配搭或報跑路程，幾可肯定決心謀落班。現較443場次減去十一分，今回配曾三度經手贏馬的梁家俊，看來已屆出撃之時。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd