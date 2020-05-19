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馬場浮世繪——馬會擬暑假受注海外大賽

2020-05-19 列印
  馬會與民政事務局代表早前開會時，告知因季內部分越洋轉播賽事受疫情影響須押後，極可能要延至七月中至八月的香港馬季歇暑期舉行，故此有需要研究在該段期間轉播受注是否可行。民政事務局暫未回覆，但如最終批准，將是馬會首次在馬季歇暑期轉播受注海外賽馬。

馬場浮世繪
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