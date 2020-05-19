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馬場浮世繪——郭能停賽期延至六月七日

2020-05-19 列印
        郭能於剛周日的第八場沙田賽事中，策「孖寶兄弟」犯規而被裁定不小心策騎，原被判罰於六月三日的周三谷戰停賽。起初郭能向小組申請於五月廿七日星期三停賽，惟小組顧及當晚沙田夜賽的騎師人數較少，故否決其申請。

惟昨日小組接獲郭能通知，郭能表示稍後才省起已卜定騎幾匹將報跑六月三日賽事的參戰馬，小組鑑於情況，決定將郭能的停賽期延至六月七日的周日沙田賽事才執行。

馬場浮世繪
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