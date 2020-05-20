方駿暉
勝在有方——赤火神龍重施故技
方駿暉
3300人投訴內容辱警 通訊局發警告 港台急煞停《頭條新聞》製作
香港電台電視節目《頭條新聞》在二月十四日播出的一集，通訊事務管理局收到三千三百人投訴，質疑該節目資料的準確性，又指內容惡意抹黑、污衊、侮辱、中傷和嘲諷警方，並煽動對警方的仇恨等。通訊局聽取港台陳述之後...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
韓國瑜為請假道歉 罷韓團體：鱷魚的眼淚
高雄市長韓國瑜昨日到議會進行定期《施政報告》與被質詢。綜合台媒報道，當報告快結束時，韓國瑜為去年請假三個月以參選總統一事向市民道歉，他強調，儘管請假參選需副市長代勞，但市政團隊對市政關心不間斷，幾乎是一天當兩天用，讓高雄繼續發光發亮。而罷韓團體形容，道歉只是「渣男的道歉、鱷魚的眼淚」。 據台媒報道指，高雄市長韓國瑜昨日到議會進行《施政報告》與質詢，他表示，目前的首要工作是「市政優先、防疫第一」，又報告了抗疫期間的防疫重點工作和具體事例。及後報告快完結時，他表示「非常非常抱歉」。 罷韓發起人陳冠榮就表示，他反覆的看了又看韓國瑜的道歉，感覺無法抑止的怒火，形容是「渣男的道歉，...
2020-05-19
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普自揭食瘧疾藥抗疫魔
一直推廣使用抗瘧疾藥物羥氯喹來治療新冠肺炎的美國總統特朗普，周一突然透露，他正服用這種藥物和鋅補充劑，以預防新冠病毒。美國食品及藥物管理局早已警告，羥氯喹可能造成嚴重心律問題等副作用，並不適合用於抗疫...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眺望開揚樓景 柏傲山精緻吊燈點綴雅廳
坐落於天后廟道的新晉豪宅屋苑柏傲山，樓齡約5年。屋苑有提供少量特色戶，以下為大家介紹的放盤，實用面積1136方呎，單位內裝潢簇新，甚有格調，單位特色之一是廚房外連逾200呎平台，市場少有放盤。 ...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
傳美收緊華企上市規則 三大指數回吐 杜指跌390點
外電報道，美國納斯達克市場將收緊赴美上市中國企業的限制，或會透過提高對公司集資要求，令部份中企更難上市。不過，有市場人士指，收緊限制雖令不少中國企業對美股市場望而卻步，但反而令港交所能夠吸納更多新經濟...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
利華延續閉門效應 地頭龍全滅
隨着雲達不來梅周一主場以1:4大敗予利華古遜，德甲復賽後首輪出現主隊成續不濟的畫面。在本輪九場賽事中，只有多蒙特一支主場球隊奏捷，其餘八隊主隊合共只得三和五負，證明在閉門作賽下無主場優勢可言。 受到新冠肺炎疫情影響，德甲復賽後只能閉門進行，主隊在缺少了主場球迷支持下，毫無主場優勢可言，雲達不來梅周一主場出擊竟被利華古遜反客為主，最終慘負1:4。在本輪九場德甲中，只有「二哥」多蒙特一支主場球隊取勝。 球迷未慣零歡呼 除主場球隊受影響之外，球迷亦感覺無趣：「沒有球迷歡呼聲的球賽，就如看電視遊戲一樣，我實在不欲再看沒有聲音的直播比賽。」 至於利華古遜延續停賽前的強勢，踏入...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
主題展直擊 AMG GT-R Pro超跑神獸
平治正於港島柴灣品牌中心，舉行Mercedes-AMG GT系列Pop-up主題展覽，五款展出型號之中，以全球限量750輛、身價接近380萬元的GT-R Pro最為超級！文：彭志揚部份圖片：Willi...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
龍友上身 發脹江嘉敏做Model 馮盈盈拋32B胸玩街拍
去年底，馮盈盈自爆跟拍拖4年的十優醫生男友鍾文浩分手，上月中又被指暗撻28歲大隻主播鄭衍峰（Leonard）3個月，雙方都冇否認。疑似有拖拍的她都冇重色輕友，近日還頻頻跟好姊妹出街打卡，日前盈盈就約埋...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——大型宗教崇拜可免則免
隨着新冠肺炎疫情持續放緩，政府的「限聚令」有鬆動空間，這也是各界陸續恢復正常活動所渴求的，但新冠病毒是隱形敵人，無人能夠知道它何時捲土重來，所以各個界別必須保持抗疫防疫的決心，就算是宗教活動，也要暫時減少信眾過度聚集，以免再爆發嚴重的宗教群組疫情。 昨天港府公佈一系列放寬「限聚令」的安排，包括維持八人上限的公眾聚集，但宗教活動則獲得豁免，容許崇拜地點容納座位人數的一半，但不可以供應飲食，屬宗教禮儀一部份的食物或飲品除外。 由於各宗教的崇拜活動，一般都人多，而各種儀式，包括集體祈禱、誦經、唱詠等，互動較多，人與人接觸在所難免，較易出現交叉感染，北角福慧精社早前便曾爆疫情，是本...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
頭號目標——半冷佳選 好好彩彩
今季谷草四班千二米經常拆三組，在實力馬被分散之下，一些近績較佳而又強配潘頓或莫雷拉的馬，熱到炙手是無可避免。如果不喜歡投注全熱門的話，不妨退而求其次以第三四選來博W，再補回一條搭牌面全熱門的鴛鴦Q，算...
2020-05-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6