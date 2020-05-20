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勝在有方——赤火神龍重施故技

2020-05-20 列印
　　「赤火神龍」是典型季尾馬，來港首季評八十五分起步，頭九仗有八次跑尾列，至七月初甫落四班大幅增程到谷草千八，負頂磅也氣走當時甚銳之「金童」，水準至少值四班頂。上季於二月較早動手，重戴眼罩後在四班三次上名，其中一次在略嫌促之一哩，僅輸給季內可勝三班之「明月光」，證明不必帶頭也可跑得好。連拼後翌戰上到三班跑大長途，也能擊退經常跑二三名之「扎西德勒」和今季能勝三班之「神龍駒」，原來實力遠比一般升降機高。今季部署模式依舊，減夠分後剛戰再次以前置跑法入位，反映已跑起狀態，重配贏馬拍檔雷神，比上季勝時低十分，於四班不用負重，可第四次於此程入三甲。

方駿暉

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