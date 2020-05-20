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翠絲過兩關——多姿多財坐位望贏

2020-05-20 列印
　　羅富全今季的D布馬只得兩駒勝出，第五場「多姿多財」是其一，能夠如此破格，質素必有過人之處。此駒在港初出已接近，接戰便即贏馬，雖然蹄下敗將至今只得一駒能夠勝出，水準無疑不算高，然而牠上仗全程被頂在三疊，身處劣勢仍得亞軍，演出又不算差。今次難得四班千二拆開三組，應可坐位望贏。

第七場「童話」雖然配黎海榮及潘明輝均曾上名，但論發揮，總不及先前由蘇兆輝及雷神策騎。一直認為此駒並不易騎，至今三次用洋將取得一冠一亞佳績，今次終於搵啱人，找來潘頓壓陣，必求拼個明白，值得再追一次。

珊翠絲
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