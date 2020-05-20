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健談馬事——戰鬥英雄相對值博

2020-05-20 列印
　　第五場四班千二米。拆開三場後，好聽就實力馬分散，事實卻非如此，此場季內識贏之馬唔少，如「首飾大聖」、「金碧輝煌」、「美妙星」，都有高位回落感覺；「多姿多財」上月短暫停操，趕工夫復出，孭住重磅，難度其實唔細。各有疑問下，「戰鬥英雄」既是新兵，亦可博進步，續受壓逼下，早前戴防沙眼罩及頭罩拍跳彈閘，表現比前更好，換田泰安，抽二檔，只有稍進步，遇上一批似是而非對手，相對值博。

  第八場三班千二米。「加州雷電」上仗表現比前仗再進一步，頭八百扯快至45秒4，一樣頂到尾再贏，今次只多負四磅，有權再贏。

子健

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