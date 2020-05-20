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重點出擊——御風超影寶尾可追

2020-05-20 列印
　　第二場「御風超影」上仗突如其來爆出冷W，事前確實難從其賽績推敲得到，推算最大變數是轉戰谷草場地相對較慢，對於北半球馬較合發揮。執筆之時，此駒仍是逾十倍的冷門，按一般街頭智慧想法，爆冷後追寶尾絕非上策。

  無疑，「御風超影」上仗全程貼欄慳位賺盡形勢，但要留意的是，該仗另一匹全程貼欄的「大眾勁駒」後上奪亞，後駒誠是今季谷草一哩的實力指標，之前六仗更從未失三甲，但該役根本未能逼近「御風超影」！另外，考慮到該役「御風超影」是初跑谷草及贏馬時間快標準0.85秒，本身季內只四戰，料體力仍充沛。

  今仗「御風超影」的主要對手包括「共創歡樂」、「醉醒神」及「赤火神龍」，均是出自555場次，全都敗在前駒蹄下。而環顧今場各駒，前置型馬並不多，「御風超影」當可再次一放迄終！

安西教練

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