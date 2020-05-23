  • 2020年5月23日 星期六
  • 25º
  • 94%
熱門： 國安法新冠肺炎全國人大特朗普黎智英

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——香港國際馬匹拍賣會今舉行

2020-05-23 列印
  香港國際馬匹拍賣會（五月），於今早在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，今次拍賣會原本應在三月舉行，可是後來因為新冠肺炎疫情關係，延至今日才舉行。及至上周六拍賣馬試跑後，因有五駒宣告退出拍賣，現在只餘下十一駒供買家競投，乃歷年拍賣會出售馬匹數量最少的一次。據悉馬會暫時打算在七月舉行另一次拍賣會，而來季只會舉行一個拍賣會，日期尚未決定。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd