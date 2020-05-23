馬場浮世繪
馬場浮世繪——英國多場一級賽縮減獎金
馬場浮世繪
制止反中亂港勢力與外國合流 中央將在港設國安機構
全國人大會議昨天在北京開幕，大會將審議「港區國安法」提案，並將納入《基本法》附件三，作為全國性法律在香港實施。全國人大常委會副委員長王晨在會上就草案作說明，他指去年反修例風波以來，反中亂港勢力公然與外...
2020-05-23
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孟晚舟是否涉雙重犯罪 加法院下周裁決
中美緊張關係持續，孟晚舟（圖）引渡案在此情況下將頒佈是否涉雙重犯罪的裁決。據加拿大卑詩省最高法院公佈，當地時間下周三就中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟，是否涉雙重犯罪的法律爭議頒佈裁決。案件第二階段審理定於六月開始。 據報，加拿大在二○一八年應美國要求，在溫哥華拘捕轉機的孟晚舟。美國司法部控告孟晚舟及華為位於美國的兩家子公司，竊取商業秘密等十六項罪名，加拿大當局去年底拘捕孟晚舟，目前正接受居家扣押。 加拿大司法部向法庭提交的文件稱，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡條款中「雙重犯罪」原則，其被控誤導滙豐銀行的行為，在加拿大也是犯罪，應當以涉嫌欺詐將她引渡到美國。 不過，孟晚...
2020-05-23
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特朗普宣佈半年後 退出《開放天空條約》
美國總統特朗普周四宣佈，美國計劃在半年後正式退出已有十八年歷史的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。這是自從特朗普於二○一七年初上台以來，美國退出的第三份國際軍事條約。 《開放天空...
2020-05-23
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London City Island入場價483萬
英國物業一直備受買家追捧，尤其是位於首都倫敦的物業，現時新盤London City Island將來港發售，入場價為51萬英鎊（約483萬港元）。 現時新盤London City Island將來港推...
2020-05-23
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阿里全年多賺七成勝預期
阿里巴巴（9988）公佈年度業績，於財年內歸屬普通股股東淨利潤達1492.63億元（人民幣，下同），按年增長70.39%，較市場預期為佳。集團首席財務官武衛表示，雖然難以預測全球經濟和地緣政治的發展，但基於當前內地消費趨勢和企業數碼化判斷，預計集團2020/21財年總收入可達6500億元，按年增長27.52%，中國零售市場交易額再增一萬億元。 上季盈利急降88% 阿里巴巴昨日公佈截至今年3月31日止的年度業績，全年收入為5097.11億元，按年增長35.26%；期內經調整EBITDA為1576.59億元，按年上升29.29%；非公認會計準則淨利潤則為1324.79億元，按年...
2020-05-23
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鹹魚翻生 拜仁尋仇鬥「法」
去年十一月拜仁慕尼黑大敗予法蘭克福後，費歷克臨危受命，由助教變成看守主帥，隨即重用被前帥尼高高華冷待的鋒將湯馬士梅拿和中堅謝路美保定，後兩者也鹹魚翻生以佳績助伯樂去年底成功坐正。該隊今晚德甲重遇法蘭克福，費歷克勢領軍主場復仇顯功架，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 今季拜仁出閘脫腳，頭十輪德甲只得五勝三和兩負，去年十一月初更作客1:5慘敗給法蘭克福，導致教練尼高高華下台，由當時的助教費歷克暫掌帥印。這名曾在○六至一四年出任德國助教的五十五歲教頭，立即重用在國家隊時代合作無間的湯馬士梅拿和謝路美保定，效果立竿見...
2020-05-23
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BB Cushion 夏日五強
自從BB Cushion這妝品面世後，身邊姊妹們都大讚化妝步驟簡化了，既節省時間，還帶來更貼面效果，難怪人人愛不釋手。巿場上的BB Cushion愈出愈多，質地成份大躍進之餘，包裝也別出心裁，今日便為...
2020-05-23
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男客意淫留言撩供另類服務 黃榕拒受高價私人教健身
喺新冠肺炎疫情下，禁止8人以上聚集嘅「禁聚令」再延長至6月4日，靠開班教操蜜桃臀及腹肌嘅黃榕，手停口停咗幾個月，就算健身室重開，每堂學員唔可以超過7人，收入大縮水！雖然要節衣縮食，但39歲的黃榕強調唔...
2020-05-23
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巴士的點評——三問美國有何資格反對訂立香港國安法
中央出手，叫全國人大常委會制訂香港國安法。美國一如所料地反對，美國總統特朗普表示，如果中國在香港落實國安法，美國會作出強烈回應。 美國參議員范荷倫 （Chris Van Hollen） 和圖米 （Pat Toomey） 表示，正提出一項兩黨法案，以制裁執行港區國安法的中國共產黨官員和相關實體（entities），而法案亦將處罰與實體有業務往來的銀行。圖米表示，中國此舉「非常非常令人不安（very, very deeply disturbing）」。 老老實實，我真的不明白，中央訂立香港國安法，又關美國甚麼事？她有何資格反對？姑且問三個問題，叫美國朋友答一答。 第一問：美國自...
2020-05-23
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馬場浮世繪——香港國際馬匹拍賣會今舉行
香港國際馬匹拍賣會（五月），於今早在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，今次拍賣會原本應在三月舉行，可是後來因為新冠肺炎疫情關係，延至今日才舉行。及至上周六拍賣馬試跑後，因有五駒宣告退出拍賣，現在只餘下十一駒供買家競投，乃歷年拍賣會出售馬匹數量最少的一次。據悉馬會暫時打算在七月舉行另一次拍賣會，而來季只會舉行一個拍賣會，日期尚未決定。 馬場浮世繪
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