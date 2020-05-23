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馬場浮世繪——英國多場一級賽縮減獎金

2020-05-23 列印
  英國賽馬會日前公布，受新冠肺炎影響，今年需要縮減多場一級賽獎金，其中暫定在下月六日轉播來港的英國二千堅尼大賽，與及英國一千堅尼大賽，獎金減至二百三十五萬港元，較去年少了一半。而過去在葉森打吡周末舉行的加冕盃，今年將改於下月五日在新市場馬場舉行，獎金大幅減至九十四萬港元。

馬場浮世繪
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