賽馬韋論——試準後 伺機出擊

小朋友報興趣班前會試堂，新娘結婚前也會找化妝師試妝，有聞性工作者也會由馬伕透過俗稱「試鐘」，教導如何服侍客人，其實練馬師搏殺前也會找騎師陣上試馬呢！



正如上季亨利推介的「活力飛彈」，在257場次田草C+3欄，跑千六米留後刻意轉彎三疊發力，直路不完全望空，卻移入中內疊衝刺，試準後跑兩仗谷草田泥，減分落五班重配史卓豐跑千四，結果以二十八倍輕鬆取勝。



新鮮例子是安西推介的「戰熊三千」，季初在強組一千兩度輸近，接戰在未有安排試谷閘下，找來雷神出戰谷草，三歲馬初跑落敗也合理，由頂級騎師試準場地性能後，霍利時應心裏有數卻耐性十足，一直未再有渡江上陣，等待馬兒成長，多跑六場才於一場拆組賽事出擊，閘前一刻票數也反映幕後信心，結果於C+3欄三疊也能鬥贏對手，谷戰性能出色已表露無遺，日後應有力贏馬上三班。



方嘉柏也會作類似部署，「喜勝勁駒」未試谷閘在377場次配上潘頓，當日偏差大利內疊，本身早段貼欄，中段轉出二疊，其後轉彎再飛出不利的外疊衝刺焉能不敗呢？試準後轉由蔡明紹取得冠、亞各一，從而換來半冷賠率認真和味。廄侶「綠色勇駿」初次增程谷草一哩，在馬房靜局及票數軟弱下，仍能衝得接近，試準後翌仗採主動跑法，如非遇上有質素慳腳程的「幸福老撾」，已順利部署成功。



史卓豐周三騎師王食蛋，當中蝕位的「濃有」、不合變化地的「贏多多」及不放而留的「辣臣」，下次再出別看輕呢！



韋少



