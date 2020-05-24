勝在有方——友好日子憑後勁交代

「健快聯盟」前仗能氣走再出入Q之「繽紛遊戲」，於此組遇快馬多，也有足夠級數和氣量一爭。「開心好玩」大前仗段段快跟仍能入Q，小休後上仗轉谷草，跟跑耗力不多，未確認斷纜之六歲自購馬，再次獲潘頓垂青，尚可拖多一次。
方駿暉
全國人大會議昨天在北京開幕，大會將審議「港區國安法」提案，並將納入《基本法》附件三，作為全國性法律在香港實施。全國人大常委會副委員長王晨在會上就草案作說明，他指去年反修例風波以來，反中亂港勢力公然與外...
2020-05-23
中美緊張關係持續，孟晚舟（圖）引渡案在此情況下將頒佈是否涉雙重犯罪的裁決。據加拿大卑詩省最高法院公佈，當地時間下周三就中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟，是否涉雙重犯罪的法律爭議頒佈裁決。案件第二階段審理定於六月開始。 據報，加拿大在二○一八年應美國要求，在溫哥華拘捕轉機的孟晚舟。美國司法部控告孟晚舟及華為位於美國的兩家子公司，竊取商業秘密等十六項罪名，加拿大當局去年底拘捕孟晚舟，目前正接受居家扣押。 加拿大司法部向法庭提交的文件稱，孟晚舟被控罪名符合加拿大引渡條款中「雙重犯罪」原則，其被控誤導滙豐銀行的行為，在加拿大也是犯罪，應當以涉嫌欺詐將她引渡到美國。 不過，孟晚...
2020-05-23
美國總統特朗普周四宣佈，美國計劃在半年後正式退出已有十八年歷史的《開放天空條約》（Open Skies Treaty）。這是自從特朗普於二○一七年初上台以來，美國退出的第三份國際軍事條約。 《開放天空...
2020-05-23
英國物業一直備受買家追捧，尤其是位於首都倫敦的物業，現時新盤London City Island將來港發售，入場價為51萬英鎊（約483萬港元）。 現時新盤London City Island將來港推...
2020-05-23
阿里巴巴（9988）公佈年度業績，於財年內歸屬普通股股東淨利潤達1492.63億元（人民幣，下同），按年增長70.39%，較市場預期為佳。集團首席財務官武衛表示，雖然難以預測全球經濟和地緣政治的發展，但基於當前內地消費趨勢和企業數碼化判斷，預計集團2020/21財年總收入可達6500億元，按年增長27.52%，中國零售市場交易額再增一萬億元。 上季盈利急降88% 阿里巴巴昨日公佈截至今年3月31日止的年度業績，全年收入為5097.11億元，按年增長35.26%；期內經調整EBITDA為1576.59億元，按年上升29.29%；非公認會計準則淨利潤則為1324.79億元，按年...
2020-05-23
去年十一月拜仁慕尼黑大敗予法蘭克福後，費歷克臨危受命，由助教變成看守主帥，隨即重用被前帥尼高高華冷待的鋒將湯馬士梅拿和中堅謝路美保定，後兩者也鹹魚翻生以佳績助伯樂去年底成功坐正。該隊今晚德甲重遇法蘭克福，費歷克勢領軍主場復仇顯功架，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now670、有線611、651台、Fox+周日凌晨0:30直播） 今季拜仁出閘脫腳，頭十輪德甲只得五勝三和兩負，去年十一月初更作客1:5慘敗給法蘭克福，導致教練尼高高華下台，由當時的助教費歷克暫掌帥印。這名曾在○六至一四年出任德國助教的五十五歲教頭，立即重用在國家隊時代合作無間的湯馬士梅拿和謝路美保定，效果立竿見...
2020-05-23
自從BB Cushion這妝品面世後，身邊姊妹們都大讚化妝步驟簡化了，既節省時間，還帶來更貼面效果，難怪人人愛不釋手。巿場上的BB Cushion愈出愈多，質地成份大躍進之餘，包裝也別出心裁，今日便為...
2020-05-23
喺新冠肺炎疫情下，禁止8人以上聚集嘅「禁聚令」再延長至6月4日，靠開班教操蜜桃臀及腹肌嘅黃榕，手停口停咗幾個月，就算健身室重開，每堂學員唔可以超過7人，收入大縮水！雖然要節衣縮食，但39歲的黃榕強調唔...
2020-05-23
中央出手，叫全國人大常委會制訂香港國安法。美國一如所料地反對，美國總統特朗普表示，如果中國在香港落實國安法，美國會作出強烈回應。 美國參議員范荷倫 （Chris Van Hollen） 和圖米 （Pat Toomey） 表示，正提出一項兩黨法案，以制裁執行港區國安法的中國共產黨官員和相關實體（entities），而法案亦將處罰與實體有業務往來的銀行。圖米表示，中國此舉「非常非常令人不安（very, very deeply disturbing）」。 老老實實，我真的不明白，中央訂立香港國安法，又關美國甚麼事？她有何資格反對？姑且問三個問題，叫美國朋友答一答。 第一問：美國自...
2020-05-23
第三場四班一六○○米。在《星島馬訊》的貼士表中，此場筆者只將「妙算騰飛」放於第二位，原因「及時行樂」近況大勇，今仗再由蘇狄雄換上莫雷拉，的確沒有明確道理輕視。不過若站在投注角度，個人寧博「妙算騰飛」1W3P，另補搭「及時行樂」的鴛鴦Q。 論馬，「妙算騰飛」早於未轉馬房前，在363場次四班千四米已交出過追勢，雖然追勢更勝牠的「有錢分」接戰再跑同程都只限追近，不過當時「妙算騰飛」只是第二次出賽兼初跑千四，能有此走勢已證明必有競爭力。 「妙算騰飛」接戰改配潘頓熱倒後便轉倉，羅富全接手後首仗即作新嘗試，安排初跑谷草1650米，雖然仍未可上名，但在直路大利走外疊之下，此駒雖然不至於貼...
2020-05-24