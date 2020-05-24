勝在有方——友好日子憑後勁交代

「友好日子」上季來港首仗於泥地千二跟跑後，轉到千四即能追近當時甚銳之「好運多贏」，漸適應環境。其後因右前腳不良於行而退出後，缺陣逾半年才復出，雖賺了快步速，但場地不利追下能以快末段衝上跟同樣休夠縮程之「環保動力」包Q，確認戰鬥力甚強。所以翌戰增程到此仍能跟實力指標「百步穿雲」鬥得接近，一如外地般可打疊跑得好，當時威力值二班中上級。 今季中轉投姚廄後，先跟跑一仗，剛戰於千二米除下交叉鼻箍，竟能以終極時速衝過最近能再贏強組之「明駿之星」，竄勁非一般二班馬可比。開氣後今次初戴面箍，望可改善內閃毛病，遇快馬夠多，二疊居中後可憑強橫後勁交代。



「健快聯盟」前仗能氣走再出入Q之「繽紛遊戲」，於此組遇快馬多，也有足夠級數和氣量一爭。「開心好玩」大前仗段段快跟仍能入Q，小休後上仗轉谷草，跟跑耗力不多，未確認斷纜之六歲自購馬，再次獲潘頓垂青，尚可拖多一次。



方駿暉