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翠絲過兩關——無心睡眠後上贏馬

2020-05-24 列印
　　總場次604場次可算是近期強組指標，第二場「無心睡眠」正是此組季軍，上仗居然增程四百五十米挑戰泥地一哩，難度實在太高。雖然當時發力過早，而且轉彎走外疊蝕腳程，仍能取得一席殿軍，演出令人驚歎。今次角逐千四，更找來擅長發揮後勁的賀銘年執韁，勢可在直路趕過對手，後上贏馬而回。

　　第五場「寶成智勝」亦出自604場次，上仗負頂磅之下，兼且排大外檔起步，身處惡劣仍取得亞軍，演出已非常不俗。今次升班負磅驟減，必有助爭勝。潘頓未能造磅，改用莫雷拉擺明車馬，今場必拼無疑。

珊翠絲
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