健談馬事——共創繽紛夠爭夠贏

第三場四班一六○○米。在《星島馬訊》的貼士表中，此場筆者只將「妙算騰飛」放於第二位，原因「及時行樂」近況大勇，今仗再由蘇狄雄換上莫雷拉，的確沒有明確道理輕視。不過若站在投注角度，個人寧博「妙算騰飛」1W3P，另補搭「及時行樂」的鴛鴦Q。 論馬，「妙算騰飛」早於未轉馬房前，在363場次四班千四米已交出過追勢，雖然追勢更勝牠的「有錢分」接戰再跑同程都只限追近，不過當時「妙算騰飛」只是第二次出賽兼初跑千四，能有此走勢已證明必有競爭力。 「妙算騰飛」接戰改配潘頓熱倒後便轉倉，羅富全接手後首仗即作新嘗試，安排初跑谷草1650米，雖然仍未可上名，但在直路大利走外疊之下，此駒雖然不至於貼...

2020-05-24