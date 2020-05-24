  • 2020年5月24日 星期日
  • 28º
  • 75%
熱門： 殯儀館國安法一國兩制和你Sing新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

健談馬事——共創繽紛夠爭夠贏

2020-05-24 列印
　　第六場四班千二米。蔡約翰今季的質新馬，輸到人怕，數據差到極，我向來一碼歸一碼，對早前那批新馬，大部分都無好感，然而對今日一齊落場的兩駒，此場「共創繽紛」及七場「仙履奇遇」卻有唔同睇法。前駒港、從兩邊走，四月尾回港後，睇過近兩課大閘表現，已覺似樣，再睇埋門大圈追後駒一課，更覺吸引，既然有備而來，進度亦夠好，初出遇到一批大多欠證明之馬，夠爭兼夠贏。

　　第九場三班千八米。「悅裕」上仗休後復出，即交回應有水準，勝後至今，足足有一個月休息，再上從化充電，又有試大閘，鎖定這場做目標，加六磅唔算多，仍覺值博。

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd