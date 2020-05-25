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馬場浮世繪——賀銘年復出遺憾未起孖

2020-05-25 列印
馬場浮世繪——賀銘年復出遺憾未起孖
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　　賀銘年昨日停賽期滿復出，騎足十一場兼有不少實力馬，最終憑苗廄「怡昌飛駒」贏馬，如非尾場「友好日子」影相僅敗，已經成為起孖。至於前駒練者苗禮德說：「以『怡昌飛駒』的質素，本來不應只贏得一場頭馬，可惜過去幾仗都相當失運，臨場際遇甚差，不過牠一直維持良好狀態，今場回師贏馬路程，早段步速夠快，鞍上人賀銘年發揮稱職，贏馬絕非意外。我會部署此駒在收鑼前再上陣爭勝，希望能再添一W。」

馬場浮世繪
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