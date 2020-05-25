  • 2020年5月25日 星期一
  • 26º
  • 96%
熱門： 國安法港島遊行郭偉健新冠肺炎移民

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——蔣嘉琦久隔兩月再入場

2020-05-25 列印
馬場浮世繪——蔣嘉琦久隔兩月再入場
Previous Next

　　馬場限聚令逐步放寬下，容許馬主有限度招呼友好入場，昨日便見蔣嘉琦偕同其姐現身。嘉琦妹表示已經兩個月無入場，今次是應「暖在心頭」馬主（左）之邀，終於可以再度現場觀戰。至於「暖在心頭」臨場雖然是九十九倍大冷，但最終影相得殿軍，如果投注上有兼顧，收穫應該不錯。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd