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馬場浮世繪——潘頓一日罕見兩番落樓

2020-05-25 列印
馬場浮世繪——潘頓一日罕見兩番落樓
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　　潘頓昨日四W，但同日亦兩度落樓，情況都算罕見。先是第七場「快步速」在閘內走甩，然後第十場「帝豪寶寶」則出閘一刻前俯失蹄，幸好潘頓皆無事，果然吉人自有天相！

馬場浮世繪
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