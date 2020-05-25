常感恩首贏級際賽 潘頓莫雷拉各自四W 時時精綵遮打盃稱雄

昨日舉行一級賽遮打盃和三級賽沙田銀瓶，結果潘頓憑東廄「時時精綵」及摩廄「常感恩」包辦頭馬，另外他還勝出摩廄「萬眾力得」及羅廄「鎧運之星」，最終亦成為騎師王。至於莫雷拉先後勝出石廄「及時行樂」、姚廄「寶成智勝」、蔡廄「共創繽紛」及方廄「關鍵時機」，同樣四W。其餘苗禮德憑「怡昌飛駒」及「真妙星」報捷，與大摩都起孖。



昨日四W兼做騎師王的潘頓，先憑摩廄「常感恩」奪得沙田銀瓶，再以東廄「時時精綵」捧走遮打盃，前駒首度勝出級際賽，練者大摩透露：「賽前我與潘頓研究戰略時，特別留意步速的問題，因為早段快馬不多，隨時對『旺蝦王』有利，所以我們決定將『常感恩』跟在較前位置，結果陣上形勢一如預期，後駒在最好三百米逐步上前，以良好走勢越過對手勝出，下場牠會出戰六月二十四日舉行的千四米三級賽精英盃。」



「時時精綵」練者告東尼則說：「今次是我在過去八年以來，第七次贏出遮打盃，但今屆仍有點好運，因為受新冠疫情影響，沒有海外賽駒來港出賽。臨場『馬克羅斯』一如部署般搶出領放，『時時精綵』很快便跟隨上前，確實令我感到驚奇，幸而及至對面直路，後駒能夠在前領馬後放鬆競跑，即使多駒在轉彎入直路之際發力，令牠早受壓力，但畢竟氣量足夠，結果仍能維持佳勢勝出。跟過去幾匹遮打盃盟主比較，『時時精綵』長力更優勝，而且潘頓熟悉其脾性，陣上能發揮出最佳水準，我對此駒季內演出相當滿意，希望牠有機會成為今季馬王。」



至於由潘頓經手開齋的「鎧運之星」，其練者羅富全說：「『鎧運之星』來港初期有點傷患，但馬主肯付出耐心等其康復，今仗取勝總算有回報。此駒在從化操練時顯得驚青，所以上仗初出戴眼罩跑，可是陣上落腳卻變慢，反觀今仗除去則走勢爽勁，證明不戴眼罩效果更好。」



另一方面，莫雷拉昨日停賽前也來個大搏殺，最終憑石廄「及時行樂」、姚廄「寶成智勝」、蔡廄「共創繽紛」及方廄「關鍵時機」四W，其中「寶成智勝」為姚本輝打破頭馬悶局，練者指出：「『寶成智勝』演出忠心，今仗升班跑，負磅比上仗輕得多，排檔亦佳，配雷神更是如虎添翼。不過，此駒今仗純因輕磅關係，所以才會易配雷神，之後應該交由潘頓壓陣。」



記者：文傑、亨利