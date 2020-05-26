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馬場浮世繪——希斯六月八日抵港籌組開倉

2020-05-26 列印
　　疫情中，現時所有非香港居民都不獲准從海外乘飛機入境，然而將在下季重臨香港開倉的希斯，因當年在港練馬已久，他與家人都已取得永久居民身分，故此不受此例所限，並會於下月八日抵港，待完成十四天隔離後，即投入籌組馬房工作。據悉，希斯除已決定任用當年曾是其馬房見習生的黃志雄作副練，其在從化設廄的副練人選亦已定，稍後會有公布。

馬場浮世繪
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