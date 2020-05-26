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馬場浮世繪——馬會擬按部就班重開投注處

2020-05-26 列印
　　為防疫情蔓延的第二輪限聚令將於六月四日後結束，由於確診個案漸少，一般估計限聚令會進一步放寬。但若馬場及投注處一旦回復正常運作，難免大量聚眾，消息指馬會將以按部就班方式重開馬場及投注處，第一步會如三月初時，只在非賽馬日開放部分場外投注處及兩個馬場，但仍只限於兌換現金券或彩票，以及開戶或存款，下一步會於賽馬前一天開放投注站並接受投注。

馬場浮世繪
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