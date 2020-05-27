賽日數據——巫顯東今夜又泥料

上次全泥宴在四月一日舉行，當時本欄重點推介「大道至正」和「二郎」，結果前駒跑第一，後駒得第三，信者得救也！證明運用數據揀馬確是好辦法，馬場贏錢話咁易。



今次主題騎練是巫顯東及文家良，先來睇睇騎師。今季東仔每逢跑泥地夜賽都特別生猛，勝出率接近兩成，表現更勝潘頓及多位前列騎師。大家還記得「好好利高」最近一場勝仗嗎？正是出自東仔胯下，而且更刷新全港紀錄時間，可見東仔擅長發揮泥地馬。另外不可不知，東仔今季其中兩匹泥賽頭馬「怪獸都市」及「樂多福」皆出自何良馬房，今次騎練又有第一場「無價寶」攜手合作，必須高度重視。



練馬師方面，文家良今季在泥賽勁奪九場頭馬，成績乃眾倉之首，勝出率亦高達一成八，今晚兵分五路皆具惡氣，預期又會「泥」料！其中第六場「真勇士」近兩仗打疊報捷，氣勢如日方中，三歲馬升班換來負磅驟減，只會更加好跑，信得過！







文傑評語



文家良今季泥賽成績突出，可是「真勇士」今仗升班出賽，且與多匹快馬同場，爭取三連捷難度不低。反而「夢幻人生」泥地演出穩定，又可應付濕泥，今配周俊樂減磅可坐位望贏。另外「翡翠福星」戰鬥力不及以往，但今場排位好，也有三甲希望。







亨利評語



巫顯東今晚七匹座騎，機會馬何止「無價寶」一駒？計我話，「埼豐」、「怪獸都市」、「好友益」及「加州銀晉」跑泥地都各有根據，隨時連場奏凱歌，各位可考慮投注東仔騎師王，隔晚開飛有二十八倍，買少少無壞。



馬場脈搏



