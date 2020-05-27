健談馬事——天天精彩可補中

第八場三班泥地千二米。「勝賢」隔兩周匆出轉爭泥地，部署看似無厘頭，其實不然。此駒在外地跑兩場膠沙地，取得一W一Q，一直等賀賢行此步，雖然其性能未必如預期般合跑泥地，但也覺得應該一試，無轉路程，繼續爭千二，也是另一想博佢的主因。
子健
澳博榮譽主席、一代賭王何鴻燊昨日在養和醫院病逝，享年九十八歲。女兒何超瓊公佈，父親何鴻燊於昨午一時離世，「雖然我們都知道這天終會來臨，但無減今天難以言喻的悲傷」，稱父親將會永遠留在所有家人心中。據悉，...
2020-05-27
離罷韓投票不足兩周。高雄市市長韓國瑜再開直播，向市民喊話「再給我時間」治水，又兩度就積水問題對市民造成的不便致意。而國民黨議員亦「抽水」指，罷免團體散播不實的積水照片。we care罷韓團體則是到警局...
2020-05-26
美國總統特朗普一直推介採用抗瘧疾藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎，他上周更揭正服用該藥防疫。但他在周日播出的一個電視訪問中透露，已完成服藥療程，沒有再服食該藥，而其身體並沒有出現問題。但世界衛生組織宣佈，基於安全考慮，已暫停進行以羥氯喹治療新冠肺炎的國際臨牀試驗。 陣亡將士紀念活動站不穩 特朗普在辛克萊廣播公司旗下一個電視節目接受主持人訪問時指，自己已完成為期兩周的預防療程。他說︰「已完成（療程），剛完成的。我仍在這裏。」他暗示自己沒有出現副作用。他指白宮早前有兩人確診，因此決定服用該藥預防。美國食品及藥物管理局曾警告，沒有證據顯示羥氯喹能有效治...
2020-05-27
東涌區內配套齊全，是次精選區內罕有洋房放盤，為昇薈雙號屋，實用面積2546方呎，採4房雙套房設計，屋內空間寬敞，特點之一是屋外逾千呎花園，已建有私人泳池，讓住客隨時在家暢泳。 由南豐發展的昇薈...
2020-05-27
歐美多國逐步解除封鎖重啟經濟，加上疫苗研發傳出利好消息，外圍股市全線向好，美股周一因陣亡將士紀念日休市，昨日於長假期後全線向上，主因疫情持續受控，杜指早段曾升568點，見25033點，升幅達2.3%。...
2020-05-27
RB萊比錫射手迪姆華拿上仗德甲大演帽子戲法，今季聯賽累積廿四球創職業生涯新高，於射手榜力追拜仁慕尼黑的羅拔利雲度夫斯基。為力爭神射手，此子今晚聯賽快車勢領軍主場大勝哈化柏林，讓球主客和讓一球「主勝」去馬！ （Now 670、有線651、611台、Fox+周四凌晨00:30直播） 迪姆華拿今季德甲已三演帽子戲法，跟巴塞隆拿球星美斯並列歐洲五大聯賽第一。同時，這名廿四歲射手今季德甲已累積廿四球士哥屬職業生涯新高，本輪前以三球之差落後射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基。 故此，迪姆華拿揚言：「如果是以前，我入廿四球已可獲金靴獎，但羅拔利雲度夫斯基很厲害，我要努力超越他。」其拍檔尤素夫保臣...
2020-05-27
寶馬全新8系跑車去年推出兩門Coupe版，最近追加四門GranCoupe版本，今次拍攝840iA GranSport M Sport，機械規格跟兩門版相同，不過擁有更流線四門豪跑造型，實用性及包裝更吸...
2020-05-27
叱咤政商界多年、98歲的「賭王」何鴻燊博士昨日離世，系出名門經歷家道中落的他，憑努力和建立人脈白手興家，一生跨過不少風浪，闖出輝煌事業並身教子女積極參與行善。賭王各房子女均有成就，他們不但遺傳賭王靚樣...
2020-05-27
本港昨日連續第十二日並無出現新冠肺炎本地確診個案，政府持續推出張弛有度的抗疫防疫政策，昨天宣佈卡拉OK、派對房間、浴室和夜總會可於後日起恢復營業，而香港國際機場亦會在下周一起適度恢復乘客轉機服務，相信這些新措施會受到相關行業歡迎，可以擺脫受疫情影響而生意盡失的困局，但各業內人士和相關消費者必須留意，有關場所份屬高危傳染區域，復業之後，必須採取比其他行業更嚴格的清潔和消毒，把病毒趕盡殺絕。 疫情緩和，政府放寬限聚令和限業令，讓社會慢慢重回正軌，但不等如各界可以鬆懈，南韓夜店爆發疫情，美國放寬防疫限制後多處重現確診個案，都提醒世人，新冠肺炎病毒防不勝防。世衛組織亦警告，全球第二...
2020-05-27
上次全泥宴在四月一日舉行，當時本欄重點推介「大道至正」和「二郎」，結果前駒跑第一，後駒得第三，信者得救也！證明運用數據揀馬確是好辦法，馬場贏錢話咁易。 今次主題騎練是巫顯東及文家良，先來睇睇騎師。今季東仔每逢跑泥地夜賽都特別生猛，勝出率接近兩成，表現更勝潘頓及多位前列騎師。大家還記得「好好利高」最近一場勝仗嗎？正是出自東仔胯下，而且更刷新全港紀錄時間，可見東仔擅長發揮泥地馬。另外不可不知，東仔今季其中兩匹泥賽頭馬「怪獸都市」及「樂多福」皆出自何良馬房，今次騎練又有第一場「無價寶」攜手合作，必須高度重視。 練馬師方面，文家良今季在泥賽勁奪九場頭馬，成績乃眾倉之首，勝出率亦高達...
2020-05-27