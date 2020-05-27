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健談馬事——天天精彩可補中

2020-05-27 列印
　　第七場四班泥地一六五○米。決定再追上次有介紹的「天天精彩」，事後證明筆者判斷無錯，改爭泥地不會如跑草地般易搶口，可惜受到該場形勢影響，被逼提早發力，最終被「南莊瑞寶」黃雀在後，博輸兼走光。告東尼唔會三心兩意，相隔未夠三周即安排馬兒再爭同程，今次再遇後駒，以及「翡翠福星」和「進力之城」等熟口熟面對手，加上今場有足夠前領馬製造步速，應該可補中。

  第八場三班泥地千二米。「勝賢」隔兩周匆出轉爭泥地，部署看似無厘頭，其實不然。此駒在外地跑兩場膠沙地，取得一W一Q，一直等賀賢行此步，雖然其性能未必如預期般合跑泥地，但也覺得應該一試，無轉路程，繼續爭千二，也是另一想博佢的主因。

子健

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