勝在有方——蒙古王趁勇用盡

美國總統特朗普一直推介採用抗瘧疾藥羥氯喹（Hydroxychloroquine）治療新冠肺炎，他上周更揭正服用該藥防疫。但他在周日播出的一個電視訪問中透露，已完成服藥療程，沒有再服食該藥，而其身體並沒有出現問題。但世界衛生組織宣佈，基於安全考慮，已暫停進行以羥氯喹治療新冠肺炎的國際臨牀試驗。 陣亡將士紀念活動站不穩 特朗普在辛克萊廣播公司旗下一個電視節目接受主持人訪問時指，自己已完成為期兩周的預防療程。他說︰「已完成（療程），剛完成的。我仍在這裏。」他暗示自己沒有出現副作用。他指白宮早前有兩人確診，因此決定服用該藥預防。美國食品及藥物管理局曾警告，沒有證據顯示羥氯喹能有效治...

2020-05-27