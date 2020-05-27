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勝在有方——蒙古王趁勇用盡

2020-05-27 列印
　　「蒙古王」雖已七歲，但對上六仗有五次入前兩名，老馬迴光大勇。去年尾輸給三班中級馬「順意寶」後，重戴眼罩威力更強，兩度在慢步速劣勢下負重以終極時速衝近賺盡形勢之「劍追風」和「美麗滿紛」，屬出色亞軍。回氣一場後，前仗轉到泥地一哩，場地狀況不利追，仍能跟路程專家「精算閃擊」串Q，初跑泥地也衝得好。剛戰跑濕慢泥地，竟可彈離後駒兼追過季內體力消耗較少之「黃金甲」，蹄下敗將「與龍共舞」和「二郎」其後合共加添三W，水準甚高兼確認場地性能廣泛。看大前季尾能打疊四仗入三甲，外地亦曾三連捷，見好常可持續。今隔八星期等贏馬路程才再出，有心趁勇用盡。

方駿暉

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