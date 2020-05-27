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重點出擊——珍珠鳳凰值得一試

2020-05-27 列印
　　剛周日賽事的第三口孖T派彩高達三百萬，頭關的「桃花盛」三百多倍大變身，賺盡外疊有利場地入位之外，另一上名的「快馬飛馳」久休兼晨課工夫甩甩漏漏。值得一提，當日尾場還有「春花秋月」是八十倍巨冷，增程跑千四而只以四分之三身位僅敗得第四，否則此口孖T可能連一票也無人命中。如此賽果，賽前根本無法從常理推測得到，唯一較合理解釋是此類馬匹季內少用，體力佔優所致，所以我們對那些久休復出馬不可輕視！

  今期推介第三場「珍珠鳳凰」，季內出賽兩次俱跑田草千四，這兩仗的頭馬分別是今季如日方中的「熱血鬥士」及「綠尚飛馳」，伸算前駒應有一定份量。本身早在十一月初開始恢復游水，四月份交由雷神作泥閘考驗，追勢可人。查「珍珠鳳凰」的同父系馬出了一匹「金地飛客」，有理由相信泥地應合其發揮，若因久休復出及場地因素而帶來好分頭，更值得一試。

安西教練

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