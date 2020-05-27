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翠絲過兩關——執到笑再贏一場

2020-05-27 列印
　　第二場「執到笑」今季已先後三捷，對上兩次出戰夜泥全部贏晒，雖然看似魚生粥僅僅熟，但頭馬便是頭馬。加上濕慢及正常泥地都贏過，在低班有如此出眾的泥地性能，實屬少有。近期蘇保羅及郭能常攜手出擊，此駒今次又抽到一檔，再贏一場又有何奇？

　　第六場「真勇士」連贏兩場，上仗負頂磅之下鬥贏四班實力指標「喜勁驥」，時間較另一組三班頭馬更快，水準絕對及得上三班水平。今次升班負磅驟減，對爭勝有利無害。同場快馬「勝利在手」未有泥地根據，但若全力鬥搶，前駒絕對不落下風，有能力再下一城，取得三連捷。

珊翠絲
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