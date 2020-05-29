馬場浮世繪——日本打吡鐵鳥翱天再鬥戰舞者

周日在東京競馬場舉行的日本三冠第二關日本打吡，由於「鐵鳥翱天」和「戰舞者」這兩匹去年最佳兩歲馬，已在早前的日本二千堅尼包辦連贏，今仗將成眾矢之的。尤其是「鐵鳥翱天」至今四戰全勝兼已兩勝一級賽，將有望成為日本有辦打吡的八十七年來，第二十四匹贏出三冠前兩關的賽駒。



回顧之前一匹能包辦頭兩關的賽駒，要數到二○一五年的「大鳴大放」，而「大鳴大放」亦是對上一駒能以大熱身分贏打吡。過去十屆日本打吡，只有三屆由大熱門馬勝出。



至於「戰舞者」的練馬師堀宣行則表示，馬兒上仗於二千堅尼敗得十分不值，除了直路上無轉腳，也未能在跑道上的較佳路段衝刺。不過堀宣行指「戰舞者」賽後有充足休息，早為今賽作好準備，希望屆時可以取得更好成績。



馬場浮世繪